  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Бой Макгрегор - Порье состоится 12 декабря
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Макгрегор - Порье состоится 12 декабря

Единоборства
(1 голосов)

Средства вырученные в этом бою пойдут на благотворительность

Бой Макгрегор - Порье состоится 12 декабря
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Дастином Порье 12 декабря 2020 года. Макгрегор опубликовал постер поединка в своём "твиттере".

"Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности. Дублин. 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Порье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен. Все пожертвования приветствуются", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере".

Примечательно, что на опубликованном постере нет ни одного упоминания организации UFC.

Последний бой Макгрегор провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...