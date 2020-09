Бой Макгрегор - Порье состоится 12 декабря

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Дастином Порье 12 декабря 2020 года. Макгрегор опубликовал постер поединка в своём "твиттере".

"Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности. Дублин. 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Порье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен. Все пожертвования приветствуются", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере".

Примечательно, что на опубликованном постере нет ни одного упоминания организации UFC.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs Poirier.

List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF