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Бой Макгрегор - Порье состоится 12 декабря
Средства вырученные в этом бою пойдут на благотворительность
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Дастином Порье 12 декабря 2020 года. Макгрегор опубликовал постер поединка в своём "твиттере".
"Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности. Дублин. 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Порье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен. Все пожертвования приветствуются", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере".
Примечательно, что на опубликованном постере нет ни одного упоминания организации UFC.
Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 30, 2020
Free to air spar. McGregor vs Poirier.
List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF
Последний бой Макгрегор провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.