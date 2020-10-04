  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Жан Беленюк показал, как надо лечиться от коронавируса. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк показал, как надо лечиться от коронавируса. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Работа и мертвого поднимет

Жан Беленюк показал, как надо лечиться от коронавируса. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал, как проводит самоизоляцию во время заболевания COVID-19. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"В моей семье не всех "парит" наличие у меня COVID-19" - написал он.

Жан Беленюк показал, как надо лечиться от коронавируса. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Александр Усик решал математические примеры, готовясь к поединку против Чисоры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...