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Жан Беленюк показал, как надо лечиться от коронавируса. Фото
Работа и мертвого поднимет
Украинский спортсмен, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал, как проводит самоизоляцию во время заболевания COVID-19. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"В моей семье не всех "парит" наличие у меня COVID-19" - написал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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