Жан Беленюк показал, как надо лечиться от коронавируса. Фото

Украинский спортсмен, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал, как проводит самоизоляцию во время заболевания COVID-19. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"В моей семье не всех "парит" наличие у меня COVID-19" - написал он.