Австралийский боец UFC осужден на 22 месяца тюрьмы

Австралийский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе Бенджамин Сосоли был осуждён на 22 месяца тюрьмы за драку в баре Мельбурна в сентябре 2019 года, сообщает MMAFighting. Как сообщает источник, Сосоли работал охранником в баре. У бойца случился конфликт с нетрезвым посетителем, которого уже дважды выводили из заведения. В итоге Сосоли ударил дебошира, мужчина потерял сознание. Врачи диагностировали у него перелом челюсти.

Судья признал поведение Сосоли неадекватным относительно ситуации и приговорил бойца к 22 месяцам тюремного заключения. Сообщается, что 11 месяцев боец уже отсидел.

Последний поединок в UFC Бен Сосоли провёл 23 февраля 2020 года, проиграв нокаутом в первом раунде Маркосу Рожерио.