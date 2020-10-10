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Сегодня свой день рождения празднует чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид

Единоборства
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Поздравляем с праздником

Сегодня свой день рождения празднует чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 октября свой 20-й День рождения отмечает прославленная украинская дзюдоистка Дарья Билодид.

Достижения:

Чемпионка мира - 2018, 2019

Чемпионка Европы - 2017, 2019

Победитель открытого Континентального Кубка (Прага) - 2017

Чемпионка мира U18 (среди кадетов) - 2015

Чемпионка Европы U18 - 2015, 2016

Серебряный призер Кубка Европы U21 (Каунас и Пакш) - 2016

Победитель Кубка Европы U18: Загреб - 2015, Теплице - 2015, Клуж-Напока - 2015, Загреб - 2016, Теплице - 2016

Чемпионка Украины U21 - 2015, 2016

Чемпионка Украины U18 - 2015, 2016

Чемпионка Украины U17 - 2014, 2015

Чемпионка Украины U16 - 2014

Дарья носит звание Мастера спорта Украины и Мастера спорта международного класса.

Поздравляем с праздником, желаем здоровья и новых свершений на благо Украины.

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В статье: Дарья Билодид
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