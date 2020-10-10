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Сегодня свой день рождения празднует чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид
Поздравляем с праздником
Сегодня, 10 октября свой 20-й День рождения отмечает прославленная украинская дзюдоистка Дарья Билодид.
Достижения:
Чемпионка мира - 2018, 2019
Чемпионка Европы - 2017, 2019
Победитель открытого Континентального Кубка (Прага) - 2017
Чемпионка мира U18 (среди кадетов) - 2015
Чемпионка Европы U18 - 2015, 2016
Серебряный призер Кубка Европы U21 (Каунас и Пакш) - 2016
Победитель Кубка Европы U18: Загреб - 2015, Теплице - 2015, Клуж-Напока - 2015, Загреб - 2016, Теплице - 2016
Чемпионка Украины U21 - 2015, 2016
Чемпионка Украины U18 - 2015, 2016
Чемпионка Украины U17 - 2014, 2015
Чемпионка Украины U16 - 2014
Дарья носит звание Мастера спорта Украины и Мастера спорта международного класса.
Поздравляем с праздником, желаем здоровья и новых свершений на благо Украины.
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