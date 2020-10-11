Дарья Билодид: Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram поблагодарила всех за поздравления. Вчера спортсменка отпраздновала свой 20-й день рождения.

"20 лет подкрались незаметно. Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет и продолжают быть со мной рядом сейчас, я вас очень люблю"