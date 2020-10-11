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Дарья Билодид: Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет

Единоборства
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Благодарность за поздравления от чемпионки

Дарья Билодид: Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram поблагодарила всех за поздравления. Вчера спортсменка отпраздновала свой 20-й день рождения.

"20 лет подкрались незаметно. Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет и продолжают быть со мной рядом сейчас, я вас очень люблю"

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В статье: Дарья Билодид
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