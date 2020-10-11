Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дарья Билодид: Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет
Благодарность за поздравления от чемпионки
Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram поблагодарила всех за поздравления. Вчера спортсменка
"20 лет подкрались незаметно. Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет и продолжают быть со мной рядом сейчас, я вас очень люблю"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Полесье - Черноморец. Новый дом, новый стиль - прогноз на матч Первой лиги
- Украина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Аналитическая студия: до и после матча Украина - Германия. LIVE
- Сегодня свой день рождения празднует чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...