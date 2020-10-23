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Белодед потерпела первое поражение за полтора года

Единоборства
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Украинка допустила ошибку в конце встречи

Белодед потерпела первое поражение за полтора года
Новина українською

Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед потерпела первое поражения за полтора года на турнире серии IJF World Judo Tour – Большой шлем. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).

В четвертьфинале Белодед проиграла опытной румынке Андре Читу (0:1).

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За минуту до конца схватки украинка пропустила бросок, который судьи оценили "ваза-ари".

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В статье: Дарья Белодед
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