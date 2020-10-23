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Белодед потерпела первое поражение за полтора года
Украинка допустила ошибку в конце встречи
Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед потерпела первое поражения за полтора года на турнире серии IJF World Judo Tour – Большой шлем. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).
В четвертьфинале Белодед проиграла опытной румынке Андре Читу (0:1).
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За минуту до конца схватки украинка пропустила бросок, который судьи оценили "ваза-ари".
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