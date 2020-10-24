Дарья Билодид завоевала бронзу на турнире Большого Шлема в Будапеште

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид выиграла бронзовую награду на турнире Большого Шлема в Будапеште (Венгрия). Сделала она это в новой для себя весовой категории - 52 кг.

В матче за третье место она одолела представительницу Швейцарии Эвелин Шопп.