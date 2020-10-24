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Дарья Билодид завоевала бронзу на турнире Большого Шлема в Будапеште

Единоборства
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Первая медаль в новом весе

Дарья Билодид завоевала бронзу на турнире Большого Шлема в Будапеште
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид выиграла бронзовую награду на турнире Большого Шлема в Будапеште (Венгрия). Сделала она это в новой для себя весовой категории - 52 кг.

В матче за третье место она одолела представительницу Швейцарии Эвелин Шопп.

Thanks all for support!????????

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Напомним, что ранее Билолид проиграла впервые за полтора года.

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В статье: Дарья Билодид
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