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Менеджер Хабиба Нурмагомедова сдал положительный тест на коронавирус

Единоборства
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Он будет лечиться в больнице

Менеджер Хабиба Нурмагомедова сдал положительный тест на коронавирус
UA-Футбол
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз сдал положительный тест на COVID-19. Соответствующую информацию он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице.

Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности" - написал он.

Напомним, что уже этой ночью Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против Джастина Гейджи. Бой состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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В статье: Хабиб Нурмагомедов
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