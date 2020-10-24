Менеджер Хабиба Нурмагомедова сдал положительный тест на коронавирус

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз сдал положительный тест на COVID-19. Соответствующую информацию он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице.

Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности" - написал он.

Напомним, что уже этой ночью Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против Джастина Гейджи. Бой состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.