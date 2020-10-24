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Менеджер Хабиба Нурмагомедова сдал положительный тест на коронавирус
Он будет лечиться в больнице
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз сдал положительный тест на COVID-19. Соответствующую информацию он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице.
Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности" - написал он.
Напомним, что уже этой ночью Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против Джастина Гейджи. Бой состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
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