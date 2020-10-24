Конор МакГрегор: Я считаю, что Хабиб скорее всего победит

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор дал свой прогноз на бой Нурмагомедов - Гейджи. Его слова цитирует официальный сайт Париматч:

"Хабиб будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гейджи это сразу заметит и подстроится под его джеб и позицию.

У Гейджи свой особый стиль - "нырки", которые помогут предотвратить джеб Хабиба.

Также Хабиб всегда высоко держит голову и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гейджи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его положит, то бой может закончиться в первом раунде.

Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гейджи попадет, он его вырубит" - сказал Конор.

Напомним, что бой Нурмагомедов - Гейдж состоится уже этой ночью на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.