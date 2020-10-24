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UFC-254. Абу-Даби. Уитакер победил Каноньера и другие результаты боев главного андеркарта

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Хабиб - Гейджи следующий

UFC-254. Абу-Даби. Уитакер победил Каноньера и другие результаты боев главного андеркарта
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Сегодня, 24 октября в Абу-Даби проходит бойцовский вечер UFC-254. Главным событием станет бой российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) и американца Джастина Гейджи (22-2).

Вашему вниманию результаты поединков главного андеркарта вечера:

Роберт Уитакер (22-5) победил Джареда Каноньера (13-5) единогласным решением судей (29-28; 29-28; 29-28) и стал претендентом на чемпионский пояс, которым сегодня владеет Исраэль Адесанья (20-0).

Александр Волков (32-8) техническим нокаутом во 2 раунде одолел Уолта Харриса (13-9).

Фил Хейвс (9-2) в первом раунде нокаутировал Джейкоба Малкуна (4-1).

Лорен Мерфи (14-4) победила удушающим приемом во втором раунде Лилию Шакирову (8-2).

Магомед Анкалаев (14-1) в первом раунде нокаутировал Иоанна Куцелабу (15-6).

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов
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