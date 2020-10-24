UFC-254. Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приемом Джастина Гейджи

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) защитил свой титул в бою против американского претендента Джастина Гейджи (22-3).

Первый раунд оба бойца начали с разведки и первых ударов пришлось ждать довольно долго. Но оба решили слишком долго не тянуть со зрелищем, и начали рубиться не затягивая. Сначала активнее выглядел американец, попадал лоукики и пару раз донес свою правую. Однако Хабиб с середины пяти минутки выровнял ситуацию и сам начал отвечать тем же. Под конец раунда россиянин попытался провести болевой, но Гейджи умело вышел из ситуации.

Но то, что не получилось в первом раунде, Нурмагомедов удачно завершил во втором . С начала пяти минутки он сумел опустить соперника на настил ринга, а затем провести свой фирменный треугольник. Рефери сразу же остановил бой - у Джастина не было шансов.