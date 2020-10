Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) объявил о завершении своей карьеры.

Соответствующее обращение он сделал после победы над Джастином Гейджи (22-3).

"Я хочу сказать, что это был мой последний бой. Единственное, что я хочу - быть лучшим независимо от весовой категории. Я это заслужил. 29-0 ни одного поражения.

Я хочу сказать всем большое спасибо" - сказал Хабиб.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC