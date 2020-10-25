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Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру

Единоборства
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Россиянин идет на пенсию

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру
UA-Футбол
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) объявил о завершении своей карьеры.

Соответствующее обращение он сделал после победы над Джастином Гейджи (22-3).

"Я хочу сказать, что это был мой последний бой. Единственное, что я хочу - быть лучшим независимо от весовой категории. Я это заслужил. 29-0 ни одного поражения.

Я хочу сказать всем большое спасибо" - сказал Хабиб.

Результаты андеркарта

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В статье: Хабиб Нурмагомедов
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