Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру
Россиянин идет на пенсию
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) объявил о завершении своей карьеры.
Соответствующее обращение он сделал после
"Я хочу сказать, что это был мой последний бой. Единственное, что я хочу - быть лучшим независимо от весовой категории. Я это заслужил. 29-0 ни одного поражения.
Я хочу сказать всем большое спасибо" - сказал Хабиб.
"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC— UFC (@ufc) October 24, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Шевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи
- Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Нурмагомедов и Гэтжи взвесились перед боем на UFC 254
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...