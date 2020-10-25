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Хабиб расплакался после победы над Гейджи. Видео

Единоборства
(2 голосов)

Победу посвятил своему отцу

Хабиб расплакался после победы над Гейджи. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) после победы над Джастином Гейджи (22-3) расплакался прямо посреди октагона. Эту победу он посвятил своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который ушел в этом году из жизни.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру

Результаты андеркарта

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В статье: Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи
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