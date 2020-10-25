Хабиб расплакался после победы над Гейджи. Видео

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) после победы над Джастином Гейджи (22-3) расплакался прямо посреди октагона. Эту победу он посвятил своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который ушел в этом году из жизни.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру