Дана Уайт: Не думаю, что Хабиб вернется

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова (29-0) завершить свою карьеру.

"Не думаю, что он вернется. Когда человек хочет драться - он бьется. Если не хочет - не бьется. Давайте дадим ему немного времени.

Пусть залечит раны - я говорю не о травмах, а об эмоциональном состоянии. Пусть залечит раны, которые он получил, переживая смерть отца", - сказал он.