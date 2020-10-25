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Дана Уайт: Не думаю, что Хабиб вернется

Единоборства
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Комментарий президента UFC

Дана Уайт: Не думаю, что Хабиб вернется
UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова (29-0) завершить свою карьеру.

"Не думаю, что он вернется. Когда человек хочет драться - он бьется. Если не хочет - не бьется. Давайте дадим ему немного времени.

Пусть залечит раны - я говорю не о травмах, а об эмоциональном состоянии. Пусть залечит раны, которые он получил, переживая смерть отца", - сказал он.

Напомним, что ранее Хабиб расплакался после победы над Гейджи.

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В статье: Дана Уайт Хабиб Нурмагомедов
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