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Джастин Гейджи: Теперь я номер один в легком весе
Комментарий американца
Американский боец UFC Джастин Гейджи (22-3) прокомментировал
"С его уходом теперь я - номер один в легком весе. Порье и Конор сразятся 23 января. Но они не объявили об этом официально. Если Макгрегор хочет выскочить и получить пояс - я здесь.
Если они хотят отдать этот пояс другому, пусть будет так. Но я буду готов. Я снова готов к бою. Это моя работа. Это моя жизнь. Я ее сильно люблю" - сказал он.
Напомним, что ранее Дана Уайт
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