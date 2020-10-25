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Джастин Гейджи: Теперь я номер один в легком весе

Единоборства
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Комментарий американца

Джастин Гейджи: Теперь я номер один в легком весе
UA-Футбол
Новина українською

Американский боец ​​UFC Джастин Гейджи (22-3) прокомментировал результат боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова (29-0). Его слова цитирует MMA Junkie:

"С его уходом теперь я - номер один в легком весе. Порье и Конор сразятся 23 января. Но они не объявили об этом официально. Если Макгрегор хочет выскочить и получить пояс - я здесь.

Если они хотят отдать этот пояс другому, пусть будет так. Но я буду готов. Я снова готов к бою. Это моя работа. Это моя жизнь. Я ее сильно люблю" - сказал он.

Напомним, что ранее Дана Уайт прокомментировал решение Хабиба о завершении карьеры.

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В статье: Джастин Гэтжи
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