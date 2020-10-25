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Конор МакГрегор о завершении карьеры Хабиба: А я продолжу
Комментарий ирландца
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор прокомментировал
"Хабиб, отличное выступление. А я продолжу. Уважение твоему отцу и еще раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, МакГрегоры" - написал он.
Напомним, что ранее Дана Уайт
Отметим, что Джастин Гейджи
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