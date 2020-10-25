Конор МакГрегор о завершении карьеры Хабиба: А я продолжу

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор прокомментировал решение российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) завершить карьеру. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Хабиб, отличное выступление. А я продолжу. Уважение твоему отцу и еще раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, МакГрегоры" - написал он.

Напомним, что ранее Дана Уайт рассказал о решении Хабиба.