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Конор МакГрегор о завершении карьеры Хабиба: А я продолжу

Единоборства
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Комментарий ирландца

Конор МакГрегор о завершении карьеры Хабиба: А я продолжу
UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор прокомментировал решение российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) завершить карьеру. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Хабиб, отличное выступление. А я продолжу. Уважение твоему отцу и еще раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, МакГрегоры" - написал он.

Напомним, что ранее Дана Уайт рассказал о решении Хабиба.

Отметим, что Джастин Гейджи прокомментировал свои дальнейшие планы.

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В статье: Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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