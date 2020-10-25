Неплохой презент к пенсии: Опубликованы гонорары Хабиба и Гейджи

В ночь с 24 на 25 октября в рамках бойцовского вечера UFC 254 в Абу-Даби состоялся бой за титул чемпиона в легком весе между действующим обладателем звания, россиянином Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и американским претендентом Джастином Гейджи (22-3).

Победу удушающим приемом одержал Хабиб Нурмагомедов.

Позже стали известны гонорары обоих спортсменов. Так, триумфатор этого противостояния заработал 3 миллиона 90 тысяч долларов, в то время как его соперник - лишь 630 тысяч.