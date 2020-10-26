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Белодед: Минувшие соревнования открыли во мне новое дыхание и мотивацию

Единоборства
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Украинка заскучала по соревнованиям

Белодед: Минувшие соревнования открыли во мне новое дыхание и мотивацию
Новина українською

Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед рассказала о своем первом выступлении после карантина на турнире в Будапеште.

"После 8-месячного перерыва из-за карантина мне все же удалось снова побороться. Я благодарна Богу и обстоятельствам за эту возможность, поскольку многие спортсмены из других стран даже не имеют возможности полноценно тренироваться и уезжают из своей страны, чтобы принять участие в соревнованиях. Это ужасно.

Надеюсь, что скоро все будут в равных условиях и смогут выступать на международном уровне.

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Впервые я выступала в другой весовой категории, причина в том, что сейчас опасно худеть и подвергать свое тело опасности. Поэтому мы с тренерами решили выступать в категории до 52 кг, поскольку мне нужен был соревновательный опыт после такого долгого перерыва. Конечно, результатом я не очень довольна, поскольку мне важна только золотая медаль. Но это был очень интересный опыт, ведь другой вес, другой бой и другие соперники.

Я счастлива, что снова могу соревноваться. Когда долго нет соревнований, пропадает мотивация и человек унывает, а эти соревнования открыли во мне новое дыхание и мотивацию".

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В статье: Дарья Белодед
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Источник:
XSport.ua

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