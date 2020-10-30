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Нурмагомедов о президенте Франции: Да обезобразит Всевышний лицо этой твари
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Хабиб Нурмагомедов в Instagram жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал убийство французского учителя Самюэля Пати «исламским террористическим актом». Как известно, 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил Пати за показ карикатуры на пророка Мухаммеда.
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.
Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.
Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.
Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - написал Хабиб.
Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.
Хабиб Нурмагомедов на прошлой неделе после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.
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