Нурмагомедов о президенте Франции: Да обезобразит Всевышний лицо этой твари

Хабиб Нурмагомедов в Instagram жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал убийство французского учителя Самюэля Пати «исламским террористическим актом». Как известно, 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил Пати за показ карикатуры на пророка Мухаммеда.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.

Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.

Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.

Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов на прошлой неделе после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.