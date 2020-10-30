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Нурмагомедов о президенте Франции: Да обезобразит Всевышний лицо этой твари

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Нурмагомедов о президенте Франции: Да обезобразит Всевышний лицо этой твари
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Хабиб Нурмагомедов в Instagram жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал убийство французского учителя Самюэля Пати «исламским террористическим актом». Как известно, 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил Пати за показ карикатуры на пророка Мухаммеда.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.

Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.

Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.

Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - написал Хабиб.

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - ‎قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية ‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى ‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Хабиб Нурмагомедов на прошлой неделе после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

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В статье: политика Хабиб Нурмагомедов
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