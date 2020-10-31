Хабиб из дома, Макгрегор - в пляс: Конор возвращается в легкий дивизион

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-4) сообщил о своем возвращении в легкий дивизион. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, и результаты получены.

Возвращаюсь в легкий дивизион" - сказал он.

Отметим, что следующий бой Конор проведет 23 января против Дастина Порье.