Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жан Беленюк готов к просмотру поединка Усик - Чисора. Фото
Оригинальный подход
Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк готов к просмотру сегодняшнего поединка супертяжей Усик - Чисора. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжах
- Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча
- Три очка Шахтера, вратарская проблема Динамо, дебют Папы Гуйе. Главные новости за 30 октября
- Хабиб из дома, Макгрегор - в пляс: Конор возвращается в легкий дивизион
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...