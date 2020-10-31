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Жан Беленюк готов к просмотру поединка Усик - Чисора. Фото

Единоборства
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Оригинальный подход

Жан Беленюк готов к просмотру поединка Усик - Чисора. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк готов к просмотру сегодняшнего поединка супертяжей Усик - Чисора. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Жан Беленюк готов к просмотру поединка Усик - Чисора. Фото - изображение 1

Прогнозы и котировки букмекеров Усик - Чисора

Где и когда смотреть бой

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В статье: Александр Усик Жан Беленюк Дерек Чисора
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