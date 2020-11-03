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Боец MMА с другом спас двух человек во время теракта в Вене
Не растерялся в сложной ситуации
Накануне в Вене произошла серия атак террористов, в результате действий которых погибли 4 человека, еще 17 получили ранения.
Австрийский боец турецкого происхождения Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен оказались в центре событий во время перестрелки. По информации турецкого издания Hurriyet, Озен и Гюльтикен помогли раненому полицейскому добраться до машины скорой помощи и отвезли в безопасное место пожилую женщину, которая оказалась неподалеку от места происшествия.
"Мы подумали, что это были съемки кино или что-то в этом роде. Мы посмотрели вверх и увидели людей, которые были в 5-6 метрах от нас. Они начали стрелять в нас. Мой друг получил ранение в ногу.
Мы немедленно пошли в полицейский участок и рассказали полиции о террористах. На них было что-то вроде белого савана. В руках у них было длинноствольное оружие", - сказал Озен.
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