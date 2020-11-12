Амосов - Сторли. Прогноз на бой

12 ноября украинский боец и амбассадор Parimatch Ярослав Амосов проведет в Bellator свой очередной поединок. Его соперником будет Логан Сторли. Примечательно, что оба бойца еще ни раз не проигрывали в своей карьере. Правда, при этом Сторли хоть старше Амосова на год, но провел 11 боев, тогда как Ярослав – 24. Несмотря на то, что Логан является базовым борцом, пока что он добывал победы только нокаутом (8) и решением (3). А вот Ярославу борцовские навыки помогали выиграть 10 раз (9 нокаутов и 5 побед решением). В этот же раз, судя по всему, нам стоит ожидать затяжного боя. Аналитики Parimatch дают 63% на то, что победителя определит решение судей. И 65% на то, что этим победителем будет именно Амосов.

Амосов четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, но при этом он отлично действует и в стойке, поэтому соперники никогда не знают, чего ждать от украинца. Он и сам уже заявил, что его манера ведения боя не будет однообразной.

Ярослав Амосов: «Надеюсь, это будет красочный бой. Будет скорее всего много борьбы. Он борец, будет стараться свалить меня, но я люблю борьбу и думаю, что борьба не проблема для меня! Буду пробовать миксовать манеру боя, пробовать бить и бороться».

В мире ММА не так много бойцов с безупречным послужным списком. Амосов один из них, но у него все еще не было возможности побороться за титул в Bellator. Не так давно чемпионский пояс в полусреднем весе потерял Дуглас Лима, он уступил Герарду Мусаси. Вполне возможно, что в следующем поединке представитель Нидерландов будет отстаивать свой титул в бою с Амосовым. Но сперва, конечно же, Ярославу необходимо разобраться со Сторли.

Прогноз на бой от первой украинки в UFC, амбассадора Parimatch Марины Мороз: «Битва непобежденных в полусреднем весе: Ярослав Амосов - Логан Сторли. Bellator 252. Непростой оппонент для украинца. Немного о Логане Сторли - профильный борец, который начал заниматься борьбой со школьной скамьи. В профи ММА провел успешно 11 боев из них 8 выиграл нокаутом. У Ярослава за плечами большой бойцовский опыт что делает его главным претендентом на победу в этом бою, также у него одна из лучших техник борьбы в полусреднем весе Bellator. Украинец уже встречался в боях с американскими борцами и с легкостью проходил их. Бойцовская техника ММА Ярослава растет от боя к бою. Мой прогноз - украинец будет доминировать в партере в течении всего боя и закончит бой досрочно в поздних раундах».