Амосов: Хотел бы получить бой за титул

Ярослав Амосов (25-0) накануне на Bellator 252 разделенным решением судей остановил непобежденного Логана Сторли (11-1).

"Это был очень тяжелый бой для меня. Логан Сторли обладает хорошим стилем, он борец, мы оба борца. Когда ты дерешься с борцом – это всегда тяжело. Он хотел пройти в партер, а мне нужно было защитится, постоянно думать о защите.

Я очень устал. Этот бой я еще не пересматривал, но, я думаю, что это не лучший мой поединок. Я должен еще очень много работать, у меня еще есть проблемы. Всегда есть, что нужно улучшать.

Раздельное решение? Я очень волновался, ведь я непобежденный. Моя история могла измениться. Это был очень важный бой. Сейчас я хочу просить серьезный бой. Конечно, я хотел бы получить поединок за титул.

Я провел шесть боев в Bellator, выиграл все шесть. В моем весе только я провел три боя за 9 месяцев. Я считаю, что должен драться за титул. Я всегда готов драться. Мой последний бой был два месяца назад. Я готов, дайте мне отдохнуть, и я буду готов к следующему бою", - сказал Амосов после боя.

Отметим, что действующим чемпионом мира в весовой категории Ярослава Амосова является Даглас Лима.