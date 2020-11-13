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Амосов: Хотел бы получить бой за титул
Украинский боец рассчитывает выйти на новый уровень
Ярослав Амосов (25-0) накануне на Bellator 252 разделенным решением судей остановил непобежденного Логана Сторли (11-1).
"Это был очень тяжелый бой для меня. Логан Сторли обладает хорошим стилем, он борец, мы оба борца. Когда ты дерешься с борцом – это всегда тяжело. Он хотел пройти в партер, а мне нужно было защитится, постоянно думать о защите.
Я очень устал. Этот бой я еще не пересматривал, но, я думаю, что это не лучший мой поединок. Я должен еще очень много работать, у меня еще есть проблемы. Всегда есть, что нужно улучшать.
Раздельное решение? Я очень волновался, ведь я непобежденный. Моя история могла измениться. Это был очень важный бой. Сейчас я хочу просить серьезный бой. Конечно, я хотел бы получить поединок за титул.
Я провел шесть боев в Bellator, выиграл все шесть. В моем весе только я провел три боя за 9 месяцев. Я считаю, что должен драться за титул. Я всегда готов драться. Мой последний бой был два месяца назад. Я готов, дайте мне отдохнуть, и я буду готов к следующему бою", - сказал Амосов после боя.
Отметим, что действующим чемпионом мира в весовой категории Ярослава Амосова является Даглас Лима.
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