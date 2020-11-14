Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк продолжает активно тренироваться несмотря на выходной день. Соответствующие фото и видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее все игроки "Будивельника" выздоровели от коронавируса.