Единоборства
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Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото
Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк продолжает активно тренироваться несмотря на выходной день. Соответствующие фото и видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее все игроки "Будивельника"
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