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Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото

Единоборства
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Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк продолжает активно тренироваться несмотря на выходной день. Соответствующие фото и видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото - изображение 1Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото - изображение 2

Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото - изображение 3 Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото - изображение 4

Напомним, что ранее все игроки "Будивельника" выздоровели от коронавируса.

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В статье: Жан Беленюк
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