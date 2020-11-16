Белодед не выступит на чемпионате Европы

Дарья Белодед не приедет в Прагу на чемпионат Европы по дзюдо. Об этом сообщил отец и тренер спортсменки Геннадий Белодед.

"К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевания, а не Covid-19, потому что мы и тесты сдавали, и КТ легких делали.

Тем не менее пришлось пропить антибиотики, а это несколько выбило из колеи. Ну и чтобы спортсменку сохранить, пришлось снять ее с соревнований.

Она заболела перед сбором в Конча-Заспе, но кашля и температуры уже не было, поэтому мы решили посмотреть ее форму. Потом увидели, решили все же не рисковать и поберечь спортсменку. Потому что ехать, чтобы просто выступить – это не для Даши.

Теперь будем надеяться, что после Нового года соревнования возобновятся, так как в этом году чемпионат Европы – это последний старт".

Дарьи Белодед в 2017 году на чемпионате Европы в Варшаве взяла золото в весовой категории до 48 кг.

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет с 19 по 21 ноября. Украину в Праге представят 9 мужчин и 4 женщины.