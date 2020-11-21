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Жан Беленюк запустил новый челлендж. Видео
Повторить будет не просто
Украинский борец, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк объявил о запуске нового челленджа. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Майк Тайсон
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