Конор Макгрегор: Нужно уметь честно говорить с собой, многие сами себе врут

Ирландский боец ​​UFC Конор Макгрегор (22-4) рассказал, что нужно делать, чтобы всегда быть в форме. Его слова цитирует AllBoxing:

"Нужно уметь честно говорить с собой, многие сами себе врут. Много, если не большинство, знают, какие изменения мы должны сделать, чтобы добиться успеха. Но происходит то, что мы просто это не делаем. Надо встать в 8 утра, а встаешь в 9. Ты знаешь, что не нужно съедать еще один пончик, но съедаешь. Это мелкие поражение самому себе.

Если ты это контролируешь, если ты контролируешь что ты ешь и пьешь, а это главное, то все остальное просто встает на свои места. Если так относиться к себе, то находишь способность достичь цели. Именно в этом я добился успеха, но в этом же и терпел провалы. Здесь важен опыт.

Я пытаюсь сейчас ... Даже скорее не пытаюсь, а работаю над этим, выполняю все необходимое. Я полностью посвятил себя процессу, я полностью одержим и нацелен на то, чтобы быть лучшей версией самого себя", - сказал он.