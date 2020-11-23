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Официально. Бой Макгрегора и Порье состоится 23 января
Появился уже постер боя
Появился постер поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.
Этот бой возглавит турнир UFC 257. Поединок состоится 23 января 2021 года на "Бойцовском острове".
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