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Официально. Бой Макгрегора и Порье состоится 23 января

Единоборства
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Появился уже постер боя

Официально. Бой Макгрегора и Порье состоится 23 января
Новина українською

Появился постер поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.

Этот бой возглавит турнир UFC 257. Поединок состоится 23 января 2021 года на "Бойцовском острове".

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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