  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Адесанья возглавил рейтинг бойцов UFC
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адесанья возглавил рейтинг бойцов UFC

Единоборства
(1 голосов)

Второй - Хабиб

Адесанья возглавил рейтинг бойцов UFC
Новина українською

На странице ESPN MMA в "Твиттере" появилась собственная версия рейтинга бойцов UFC.

Главными составляющими, определяющими рейтинг спортсменов, стали популярность, самый большой момент в карьере и профессиональный рекорд.

Читайте такжеАдесанья vs Коста. Превью супербоя UFC. ВИДЕО

Первое место в рейтинге занимает чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья. Второе — у чемпиона UFC в лёгком весе лидера сводного рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий Хабиба Нурмагомедова. На третьем месте — экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Макгрегор, а также Джон Джонсон попали в топ-10, не обладая поясом чемпиона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Исраэль Адесанья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...