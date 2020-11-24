Адесанья возглавил рейтинг бойцов UFC

На странице ESPN MMA в "Твиттере" появилась собственная версия рейтинга бойцов UFC.

Главными составляющими, определяющими рейтинг спортсменов, стали популярность, самый большой момент в карьере и профессиональный рекорд.

Первое место в рейтинге занимает чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья. Второе — у чемпиона UFC в лёгком весе лидера сводного рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий Хабиба Нурмагомедова. На третьем месте — экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Макгрегор, а также Джон Джонсон попали в топ-10, не обладая поясом чемпиона.