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Адесанья возглавил рейтинг бойцов UFC
Второй - Хабиб
На странице ESPN MMA в "Твиттере" появилась собственная версия рейтинга бойцов UFC.
Главными составляющими, определяющими рейтинг спортсменов, стали популярность, самый большой момент в карьере и профессиональный рекорд.
Первое место в рейтинге занимает чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья. Второе — у чемпиона UFC в лёгком весе лидера сводного рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий Хабиба Нурмагомедова. На третьем месте — экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Макгрегор, а также Джон Джонсон попали в топ-10, не обладая поясом чемпиона.
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