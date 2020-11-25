Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре турнира UFC могут сорваться из-за карантина в одном из штатов США
Невада находится в красной зоне
В штате Невада (США) был установлен трёхнедельный карантин для замедления роста заболеваемости COVID-19, сообщил губернатор штата. Турниры UFC в Лас-Вегасе оказались под угрозой срыва.
"Наш рост заболеваемости находится на том же уровне, что и лесные пожары, даже опережает соседние штаты, такие как Аризона. Всё говорит о том, что Невада находится в „красной зоне“, наши эксперты в области здравоохранения ожидают дальнейшего роста заболеваемости, основанного на текущих тенденциях", — приводит слова губернатора штата Невада Стива Сисолака Bloodyelbow.
В связи с этим под угрозой срыва оказались турниры UFC, запланированные на 28 ноября, 5, 12 и 19 декабря.
Именно эти четыре турнира должны закрыть для UFC программу на 2020 год.
Популярное сейчас
- Скончался Диего Марадона
- УЕФА объявил официальное решение по матчу Швейцария - Украина
- Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина
- Жан Беленюк запустил новый челлендж. Видео
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО