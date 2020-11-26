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Конор Макгрегор отреагировал на смерть Диего Марадоны
Боец опубликовал сторис
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок "Наполи" и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.
Макгрегор разместил в "сториз" своего "инстаграма" старое фото Марадоны, сделанное в ходе одного из матчей сборной Аргентины.
"Покойся с миром, Диего", — подписал он фото.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
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