Конор Макгрегор отреагировал на смерть Диего Марадоны

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок "Наполи" и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.

Макгрегор разместил в "сториз" своего "инстаграма" старое фото Марадоны, сделанное в ходе одного из матчей сборной Аргентины.

"Покойся с миром, Диего", — подписал он фото.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.