Серхио Рамос бросил вызов Конору Макгрегору

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос предложил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору провести поединок. Рамос опубликовал на своей странице в "инстаграме" видеозапись, на которой он прогуливается по тренажерному залу.

"Когда будешь готов, Конор", — подписал видео Серхио Рамос.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон 23 января 2021 года на турнире UFC 257, где он встретится с Дастином Порье.

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне.