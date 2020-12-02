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Серхио Рамос бросил вызов Конору Макгрегору

Единоборства
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Но боя не будет

Серхио Рамос бросил вызов Конору Макгрегору
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Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос предложил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору провести поединок. Рамос опубликовал на своей странице в "инстаграме" видеозапись, на которой он прогуливается по тренажерному залу.

"Когда будешь готов, Конор", — подписал видео Серхио Рамос.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон 23 января 2021 года на турнире UFC 257, где он встретится с Дастином Порье.

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Конор Макгрегор
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