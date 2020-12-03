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Нико Прайс отстранен на полгода за положительный тест на марихуану. Бой с Серроне анулирован
В США спортсменам запрещено принимать марихуану
Американский боец UFC Нико Прайс был дисквалифицирован на полгода из-за положительного теста на марихуану, пишет MMAFighting. Помимо отстранения Прайс выплатит штраф в размере $ 8,5 тыс.
Кроме того результат боя Прайса с Дональдом Серроне, который состоялся в сентябре 2020 года, был аннулирован. Тот бой завершился ничейным исходом.
Примечательно, что для Прайса это уже второй проваленный тест на марихуану — ранее положительный результат такой тест показал в 2017 году.
Прайс провёл в MMA 19 боёв, в которых одержал 14 побед, потерпел 4 поражения и 1 бой был признан несостоявшимся.
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