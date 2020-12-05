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Юная спортсменка с чемпионским потенциалом: Дарья Билодид показала фото с детства
Украинка в борьбе с самого начала
Украинская спортсменка, чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид поделилась со своими подписчиками новым фото. На нем украинка только начинает свой путь в мир больших побед.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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