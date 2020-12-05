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Юная спортсменка с чемпионским потенциалом: Дарья Билодид показала фото с детства

Единоборства
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Украинка в борьбе с самого начала

Юная спортсменка с чемпионским потенциалом: Дарья Билодид показала фото с детства
UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка, чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид поделилась со своими подписчиками новым фото. На нем украинка только начинает свой путь в мир больших побед.

Юная спортсменка с чемпионским потенциалом: Дарья Билодид показала фото с детства - изображение 1

Напомним, что ранее Даяна Ястремская анонсировала выход новой песни.

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В статье: Дарья Билодид
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