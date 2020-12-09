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Джон Джонс рассказал, почему перешел в тяжёлый вес

Единоборства
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Все дело в конкуренции

Джон Джонс рассказал, почему перешел в тяжёлый вес
Новина українською

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс объяснил причины, по которым он сменил весовую категорию и перешёл в тяжёлый дивизион.

"Мне нравилось выступать в полутяжёлом весе, но я больше не боюсь этих парней. Никого из них. Думаю, что это было заметно по моим выступлениям. Конечно, я много тренируюсь, как и раньше, но в последних боях у меня не было тревоги за итог боя. С моими будущими соперниками будет иначе, я уважаю тяжеловесов. Эти бойцы внушают страх, они страшные. Это другой уровень мотивации.

Уверен, мои тейкдауны и борьба станут более взрывными. Я много работал над ногами, и они стали мощнее, так что, думаю, я смогу проходить в одну или две ноги. Проходы в две ноги станут одним из главных отличий в моём стиле, и люди это заметят", — приводит слова Джона Джонса ESPN.

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В статье: Джонс Джонсон
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