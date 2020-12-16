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Катерина Зеленых добыла бронзу Кубка мира по борьбе
Украинка с серьезным перевесом одолела соперницу
На индивидуальном Кубке мира по борьбе в Белграде (Сербия) украинка Катерина Зеленых завоевала бронзовую медаль в схватке с турчанкой Элиф Яник со счетом 10:0. Зеленых выступала в весе до 59 кг
Напомним, ранее у женщин серебро принесла Украине Лилия Маланчук.
Также бронзовые медали в составе сборной Украины завоевали Илона Прокопевнюк и Алла Белинская.
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