Катерина Зеленых добыла бронзу Кубка мира по борьбе

На индивидуальном Кубке мира по борьбе в Белграде (Сербия) украинка Катерина Зеленых завоевала бронзовую медаль в схватке с турчанкой Элиф Яник со счетом 10:0. Зеленых выступала в весе до 59 кг

Напомним, ранее у женщин серебро принесла Украине Лилия Маланчук.

Также бронзовые медали в составе сборной Украины завоевали Илона Прокопевнюк и Алла Белинская.