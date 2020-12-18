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Украинские борцы завоевали две бронзы на Кубке мира
Схватки были в весовой категории до 79 килограмм
Украинцы завоевали еще две бронзовые медали на индивидуальном Кубке мира в Белграде, Сербия.
В весовой категории до 79 килограмм со счетом 3:2 Василий Михайлов победил многократного призера чемпионата Европы до 23 лет Ахсарбека Гулаева из Словакии.
Гор Оганесян в схватке за третье место разгромил со счетом 7:1 борца из Молдовы Николая Грахмеза.
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Источник:XSport.ua
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