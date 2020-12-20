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Шикарная: Дарья Билодид поделилась пикантным фото с доминиканского побережья

Единоборства
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Украинка просто непревзойденная

Шикарная: Дарья Билодид поделилась пикантным фото с доминиканского побережья
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Умиротворение души. Место, где хочется ни о чем не думать, хочется просто любоваться бушующим океаном, шикарным пляжем с белым песком и качающимися от ветра пальмами.

Место, где каждое фото без фильтров получается как картинка, где люди добрее и жизнерадостнее, потому что живут с видом на рай и получают удовольствие от всего, что их окружает. Город, где всегда тепло и солнечно, где очень вкусные виды экзотических фруктов, которые такие разные, но каждый по своему необычен и вкусен. Город, где тренировки доставляют еще большее удовольствие чем обычно, с такими то видами и климатом. Город, где хорошо и спокойно"

Шикарная: Дарья Билодид поделилась пикантным фото с доминиканского побережья - изображение 1

Шикарная: Дарья Билодид поделилась пикантным фото с доминиканского побережья - изображение 2
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В статье: Дарья Билодид
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