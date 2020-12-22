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Смертоносные удары: нокауты года в UFC. ВИДЕО

Единоборства
(1 голосов)

Жестокая зрелищность

Смертоносные удары: нокауты года в UFC. ВИДЕО
Новина українською

UFC опубликовал на YouTube подборку лучших нокаутов 2020 года.

В эту номинацию попали досрочные победы Коди Гарбрандта, Хоакина Бакли, Хаоса Уильямса и Кевина Холланда

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В статье: UFC
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