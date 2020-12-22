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Смертоносные удары: нокауты года в UFC. ВИДЕО
Жестокая зрелищность
UFC опубликовал на YouTube подборку лучших нокаутов 2020 года.
В эту номинацию попали досрочные победы Коди Гарбрандта, Хоакина Бакли, Хаоса Уильямса и Кевина Холланда
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