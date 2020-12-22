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Макгрегор поднялся в обновлённом рейтинге UFC

Единоборства
(1 голосов)

Конор расположился на четвертом месте

Макгрегор поднялся в обновлённом рейтинге UFC
Новина українською

Пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги промоушена. В минувший уик-энд в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл последний турнир лиги в нынешнем году. По его итогам самые заметные изменения произошли в легчайшем весе.

Бывший претендент на титул Марлон Мораес после поражения от Роба Фонта потерял четыре позиции и опустился на седьмое место. Сам Фонт прибавил шесть позиций и теперь занимает пятое место. Жозе Альдо, справившись с Марлоном Верой, поднялся на шестое место.

Интересно, что изменения произошли и в лёгком весе, чьи бойцы на минувшем турнире не выступали. Так, экс-чемпион лиги в двух категориях Конор Макгрегор поднялся на четвёртое место, опередив Тони Фергюсона.

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В статье: Конор Макгрегор
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Источник:
Чемпионат

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