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Макгрегор поднялся в обновлённом рейтинге UFC
Конор расположился на четвертом месте
Пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги промоушена. В минувший уик-энд в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл последний турнир лиги в нынешнем году. По его итогам самые заметные изменения произошли в легчайшем весе.
Бывший претендент на титул Марлон Мораес после поражения от Роба Фонта потерял четыре позиции и опустился на седьмое место. Сам Фонт прибавил шесть позиций и теперь занимает пятое место. Жозе Альдо, справившись с Марлоном Верой, поднялся на шестое место.
Интересно, что изменения произошли и в лёгком весе, чьи бойцы на минувшем турнире не выступали. Так, экс-чемпион лиги в двух категориях Конор Макгрегор поднялся на четвёртое место, опередив Тони Фергюсона.
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