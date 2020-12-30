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Шевченко и Руднев признаны лучшими самбистами Украины

Единоборства
(1 голосов)

Руднев смог завоевать медаль для нашей сборной

Шевченко и Руднев признаны лучшими самбистами Украины
Новина українською

Федерация самбо Украины определила лучших самбистов Украины по итогам 2020 года

Первое и второе место разделили чемпионы Украины и мира Анастасия Шевченко (до 64 кг) и Владислав Руднев (до 74 кг, боевое самбо).

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Сербии Руднев завоевал свою третью золотую медаль, а национальная команда выиграла 19 мест на пьедестале.

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В статье: боевое самбо
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Источник:
XSport.ua

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