Шевченко и Руднев признаны лучшими самбистами Украины

Федерация самбо Украины определила лучших самбистов Украины по итогам 2020 года

Первое и второе место разделили чемпионы Украины и мира Анастасия Шевченко (до 64 кг) и Владислав Руднев (до 74 кг, боевое самбо).

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Сербии Руднев завоевал свою третью золотую медаль, а национальная команда выиграла 19 мест на пьедестале.