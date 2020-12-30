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Шевченко и Руднев признаны лучшими самбистами Украины
Руднев смог завоевать медаль для нашей сборной
Федерация самбо Украины определила лучших самбистов Украины по итогам 2020 года
Первое и второе место разделили чемпионы Украины и мира Анастасия Шевченко (до 64 кг) и Владислав Руднев (до 74 кг, боевое самбо).
Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Сербии Руднев завоевал свою третью золотую медаль, а национальная команда выиграла 19 мест на пьедестале.
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Источник:XSport.ua
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