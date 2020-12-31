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Тренер Макгрегора: Конор может нокаутировать Порье одним ударом

Единоборства
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Кавана верит в своего подопечного

Тренер Макгрегора: Конор может нокаутировать Порье одним ударом
Новина українською

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал об ожиданиях от матча-реванша ирландца и бывшего временного чемпиона в лёгком весе американца Дастина Порье. Поединок, который возглавит кард турнира UFC 257, состоится в ночь с 23 на 24 января мск.

"На этот раз Дастину будет противостоять соперник, который может нокаутировать его одним ударом, и он это уже почувствовал на себе. Можно всю жизнь потратить на посещение спортивного психолога, но такое никому не стереть из памяти.

Если вспомнить первый бой, первый удар ногой с разворота просвистел в дюйме от головы Дастина. На пару дюймов ниже — и всё закончилось бы быстрее, чем в поединке Конора с Жозе Алду", — приводит слова Каваны Low Kick MMA.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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В статье: Конор Макгрегор
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