Единоборства
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Появился проморолик к турниру UFC 257
Главными героями станут Макгрегор и Порье
23 января 2021 года на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.
За менее чем три недели до поединка пресс-служба промоушена опубликовала второе официальное промо ко второму противостоянию Макгрегора и Порье.
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