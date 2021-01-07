Нурмагомедову предлагали $ 100 миллионов за бой с Мейвезером

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что его подопечному предлагали провести боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером, на счету которого 50 побед в 50 боях на ринге.

"Нам предложили $ 100 млн за бой с Мейвезером. Дана Уайт был в деле, все были в деле. Но, знаете ли, Хабиб – боец ММА. Если Флойд захочет прийти в ММА — пусть Хабиб надерёт ему задницу, никаких проблем", — приводит слова Абдель-Азиза BoxingScene.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём "треугольник".