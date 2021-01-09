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Билеты на поединок МакГрегор - Порье распродали за 18 часов

Единоборства
(1 голосов)

Ажиотаж невероятный

Билеты на поединок МакГрегор - Порье распродали за 18 часов
UA-Футбол
Новина українською

26 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 257, главным событием которого станет бой между ирландцем Конором МакГрегором (22-4) и американцем Дастином Порье (26-6). Поединок состоится на Бойцовском острове на "Этихад Арене".

Ценовой диапазон билетов на вечер UFC достигал от 216 до 1360 долларов. Известный журналист Аарон Бронстетер на своей официальной странице в Твиттер сообщил, что все билеты на этот мегафайт уже проданы.

Напомним, что ранее поединок Ломаченко - Лопес получил звание "Бой года 2020".

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дастин Порье
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