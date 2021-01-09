Билеты на поединок МакГрегор - Порье распродали за 18 часов

26 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 257, главным событием которого станет бой между ирландцем Конором МакГрегором (22-4) и американцем Дастином Порье (26-6). Поединок состоится на Бойцовском острове на "Этихад Арене".

Ценовой диапазон билетов на вечер UFC достигал от 216 до 1360 долларов. Известный журналист Аарон Бронстетер на своей официальной странице в Твиттер сообщил, что все билеты на этот мегафайт уже проданы.