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Монстр: Конор МакГрегор показал форму перед возвращением в октагон. Фото
Ирландец безусловно готов
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-4) показал форму накануне боя против американца Дастина Порье (26-6). Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Рожденный для этого"
Напомним, что
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