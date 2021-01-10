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Монстр: Конор МакГрегор показал форму перед возвращением в октагон. Фото

Единоборства
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Ирландец безусловно готов

Монстр: Конор МакГрегор показал форму перед возвращением в октагон. Фото
UA-Футбол
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Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-4) показал форму накануне боя против американца Дастина Порье (26-6). Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Рожденный для этого"

Монстр: Конор МакГрегор показал форму перед возвращением в октагон. Фото - изображение 1

Напомним, что билеты на бой Макгрегор - Порье проданы.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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