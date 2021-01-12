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UFC представил промо реванша МакГрегора и Порье. ВИДЕО
Все случится через две недели
Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут бой-реванш 23 января в Абу-Даби на UFC 257.
В сентябре 2014 года МакГрегор на UFC 178 в Лас-Вегасе в первом раунде нокаутировал Порье и получил бонус за выступление вечера.
Что интересно, последнее поражение Порье и МакГрегору нанес один и тот же боец – россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Under two weeks! The wait is almost over ????— UFC (@ufc) January 11, 2021
[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP
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