UFC представил промо реванша МакГрегора и Порье. ВИДЕО

Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут бой-реванш 23 января в Абу-Даби на UFC 257.

В сентябре 2014 года МакГрегор на UFC 178 в Лас-Вегасе в первом раунде нокаутировал Порье и получил бонус за выступление вечера.

Что интересно, последнее поражение Порье и МакГрегору нанес один и тот же боец – россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Under two weeks! The wait is almost over ????



[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP