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UFC представил промо реванша МакГрегора и Порье. ВИДЕО

Единоборства
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Все случится через две недели

UFC представил промо реванша МакГрегора и Порье. ВИДЕО
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Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут бой-реванш 23 января в Абу-Даби на UFC 257.

В сентябре 2014 года МакГрегор на UFC 178 в Лас-Вегасе в первом раунде нокаутировал Порье и получил бонус за выступление вечера.

Что интересно, последнее поражение Порье и МакГрегору нанес один и тот же боец – россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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