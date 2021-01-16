Конор МакГрегор о Нурмагомедове: Он боится драться со мной

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор (22-4) рассказал, что думает о россиянине Хабибе Нурмагомедове (30-0). Его слова цитирует MMA Junkie:

"Я думаю, что он боится драться со мной, это точно, и я его не виню. В ту ночь я дрался с ним лучше всех, а он со мной хуже всех. Он это знает, я это знаю, его команда это знает. У меня есть ответ, чтобы уничтожить этого человека. Он может так долго вешать людям лапшу на уши. Это то, что есть.

Хабиб избегает длинного списка потенциальных претендентов. На мой взгляд, он не настоящий боец.

Как ты мог уйти? Впереди столько больших сражений. Подумай о Диасе, Фергюсоне, Оливейре, реванш против меня - там так много диких боев. Я думаю, что это просто бессмысленно - уйти. Мало того, что он обосрался в автобусе, так он еще все и испортил. Его решение просто абсурдно", - сказал он.

Напомним, что 23 января Макгрегор выйдет на ринг против Дастина Порье (26-6). Поединок состоится в Абу-Даби (ОАЭ).