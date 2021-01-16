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Дана Уайт: Вчера вечером встречался с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым
Комментарий специалиста
Промоутер UFC Дана Уайт рассказал, что встречался с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым (30-0), который недавно объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттер:
"Привет всем! Минувшим вечером встречался с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в 15:00 по Нью-Йорку на телеканале ACB расскажу о его решении и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье. Кроме того, мы поговорим о со-главном событии в легком весе" - написал он.
Напомним, что ранее Конор МакГрегор
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